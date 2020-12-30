العراق يسجل 901 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن تسجل 901 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة ثمانية أشخاص، فيما أشارت إلى تماثل 1547 حالة جديدة للشفاء من كورونا. نسخة مصورة من الموقف الوبائي:

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