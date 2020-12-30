مسابقات التطبيعية تدعو أندية الدرجة الاولى لتوفير سيارة إسعاف

وذكرت الهيأة في بيان أن "لجنة المسابقات، دعت أندية دوري الدرجة الاولى كافة إلى توفير (سيارة إسعاف) في جميع المباريات التي تقام على ملاعبهم".

وطالبت لجنة المسابقات الاندية، بـ"تعيين معالج طبي من ذوي الكفاءات الجيدة للحفاظ على سلامة اللاعبين".

