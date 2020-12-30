مواعيد دوري الدرجة الأولى والشباب لكرة الصالات

وذكرت الهيأة في بيان ان "لجنة كرة الصالات والشاطئية حددت يوم 20/1/2021 موعدا لبدء دوري الدرجة الأولى في المحافظات وكل حسب محافظته، على أن يتأهل فريقٌ واحد من كل اربعة فرق، ومن كل خمسةِ فرق يتأهل فريقان إلى الدور الثاني الذي حدد يوم 25/2/2021 لانطلاقه، والذي يقام بنظام التجمع وحسب المناطق، ويتضمن نظام المسابقة تأهل فريقين من كل منطقة إلى النهائيات التي سيحدد موعدها لاحقا".واضافت ان "دوري الشباب، تولد 2003 / 2004 ، سينطلق يوم 12/2/2021، والذي سيكون بنظام التجمع في محافظة أو أكثر وحسب عدد الفرق المشاركة".

ودعت لجنة كرة الصالات والشاطئية الفرق الراغبة بالمشاركة الى "حضور الاجتماع الموسع الذي سيعقد يوم 13/1/2021 على قاعة المؤتمرات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، مع جلب كتاب مشاركة".

