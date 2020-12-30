أفكار مكياج عصرية لإطلالة ملفتة في سهرة نهاية العام

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ظلال عيون باللون البنفسجي
الأيلاينر الأزرق
الروج الأحمر المائل الى البرتقالي
يعود الروج الأحمر بقوة في شتاء 2021، وهو خيار رائع للاحتفالات والسهرات، لا سيما حفل نهاية العام. فإن كنت ترغبين في إطلالة أنثوية جريئة تلفت الأنظار، اعتمدي أحمر الشفاه الأحمر المائل الى البرتقالي بلمسة نهائية غير لامعة، الى جانب البلاش الواضح وطبقات عدة من الماسكرا.
العيون والشفاه اللامعة
الحواجب المصفحة بالصابون
تعد الحواجب المصفحة بالصابون Soap Brows، من أبرز صيحات المكياج لهذا الشتاء، وهي ترتكز على تشكيل الحواجب من خلال تثبيت الحواجب بالجلسرين الذي يغطي سطح شعيرات الحواجب ويبقيها في مكانها لساعات طويلة. وهكذا تحصلين عل حواجب طبيعية ثابتة وأنيقة خلال حفل نهاية العام، فتكون إطلالتك مكتملة من النواحي كافة.
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