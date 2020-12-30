وزير التربية يوجه بقبول الطلبة الاحتياط في معاهد الفنون الجميلة

جه وزير التربية علي حميد الدليمي، الأربعاء، بقبول الأسماء التي وردت في قوائم الاحتياط للمتقدمين الى معاهد الفنون الجميلة الصباحية والمسائية ولجميع الأقسام، والبالغ عددها ثلاثة مقاعد لكل قسم. وقال الدليمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "التوجيه جاء انطلاقاً من مراعاة ظروف طلبتنا، والشعور بالمسؤولية تجاه جميع المناشدات التي وردت من قبل عوائلنا الكريمة"، معرباً عن أمله بأن "تُسهم هذه الخطوة في جذب الطاقات والكفاءات الفنية التي ترفع اسم العراق عالياً في المشاركات العربية والدولية".



وأضاف أن "القرار يشمل الطلبة ضمن قائمة الاحتياط الذين استوفوا الشروط واجتازوا المقابلة والاختبار للعام الدراسي الحالي 2020 – 2021".

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