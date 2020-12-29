العراق يجيز بشكل طارئ استخدام "فايزر" لمواجهة كورونا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





ايلاف من لندن: فيما سجل العراق الاحد اصابات قلت عن الالف بجائحة كورونا للمرة الاولى، فقد اعلنت السلطات الصحية عن اجازة استخدام لقاح فايزر بشكل طارئ لمواجهة الوباء في البلاد.

فقد وافقت الهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية التابعة لوزارة الصحة العراقية اليوم على اجازة استخدام لقاح فايزر بشكل طارئ لمواجهة جائحة كورونا في البلاد، كما اكد المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في تصريح تابعته ""الخليج 365"".

وكان وزير الصحة العراقي حسن التميمي قد اعلن الخميس الماضي حجز 16 مليون جرعة لقاح لفيروس كورونا لتوزيعها مجاناً. وشدد على أن الموقف الوبائي في العراق تحت السيطرة، مشيراً إلى انخفاض عدد الحالات الحرجة لمرضى كورونا إلى 191 حالة فقط.

واوضح أن الوزارة لديها أكثر من 140 سلسلة تبريد لحفظ اللقاح في بغداد وباقي المحافظات وتم التعاقد مع شركات عالمية بهذا الصدد. واشار الى ان عملية نقل اللقاح تحتاج إلى جهود، وهناك احتياج إلى خبرات الشركات المصنعة.

ومن جهته، قال مدير عام الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير في تصريح صحافي إن "الوزارة بدأت بمعالجة نقص المستلزمات اللوجستية لاستقبال لقاح كورونا، حيث سيتم تجهيز سلسلة التبريد الخاصة بخزن لقاح كورونا، إضافة إلى أن الشركات المنتجة للقاح ستتكفل بنقله إلى آخر نقطة".

وأضاف أن "لقاح كورونا اعتمد في أكبر الدول وهي أميركا وكندا وبريطانيا، وكذلك في دول الخليج، إضافة إلى أن هنالك ثلاث مؤسسات علمية كبرى في العالم أعطت اطمئناناً في اعتماد اللقاح، لذلك لا يوجد مبرر للتخوف من اللقاح". وأشار إلى أن "هنالك مضاعفات جانبية بسيطة في لقاح كورونا وهي موجودة في أغلب اللقاحات".

وحتى الآن لم يعلن رسمياً عن تسجيل السلالة الجديدة للفيروس في العراق، فيما كشف وزير الصحة أنه سيتم إدخال مختبرين جديدين إلى العراق قريباً لفحص السلالة الجديدة.

الاصابات بالفيروس تقل للمرة الاولى عن الالف

وأعلنت وزارة الصحة العراقية الاحد تسجيل اقل من الف اصابة بجائحة كورونا للمرة الاولى منذ ظهور الجائحة في البلاد في 24 فبراير الماضي، حيث بلغ عدد الاصابات الجديدة 818 إصابة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية مع 13 حالة وفاة.

وقالت الوزارة في بيان تابعته "ايلاف" إن "العراق سجل اليوم أقل عدد من الإصابات بفيروس كورونا منذ أشهر.. موضحة ان عدد الإصابات بفيروس كورونا التي سجلت اليوم بلغ 818 إصابة جديدة . واشارت الى ان اجهزتها الصحية اجرت خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية 34058 فحصاً، حيث بلغ عدد الفحوص الكلية 4 ملايين و403 الاف و189 نموذجاً فيما كانت الوفيات المسجلة خلال الساعات نفسها 13 حالة وحالات الشفاء بلغت 1541.

وبذلك يكون مجموع الاصابات بالجائحة في البلاد 591 الفا و597 اصابة وحالات الشفاء 531 الفا و803 حالات بنسبة 89.9% بينما بلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا 21 الفا و780 حالة.

وبلغ تفشي الجائحة ذروته في العراق في نهاية سبتمبر الماضي بتسجيل أكثر من 5 آلاف إصابة خلال يوم واحد ثم تراجع عدد الإصابات اليومية تدريجياً ليقل عن الالف حاليا.

مواضيع قد تهمك :