العمل تعلن استرداد أكثر من 6 مليارات دينار من المتجاوزين على الإعانة

اعلنت وزارة العمل، الثلاثاء، عن استرداد أكثر من 6 مليارات دينار من المتجاوزين على الإعانة. وقال وزير العمل عادل الركابي في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، إنه "تم استرداد أكثر من 6 مليارات دينار من المتجاوزين على رواتب الإعانة الاجتماعية"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.

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