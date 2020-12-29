بنك لبناني يبيع أصوله وديونه في العراق والأردن

قرر بنك "عودة" اللبناني، الثلاثاء، بيع أصوله وديونه في العراق والأردن. وقالت وكالة "رويترز"، إن "مجموعة كابيتال بنك الأردنية توقع صفقة مع بنك عودة اللبناني للاستحواذ على أصول ومطلوبات في الأردن والعراق".

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