2298 إصابة جديدة بكورونا في لبنان

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي المتعلق بمستجدات الوباء أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ منذ 21 فبراير 175118، أما إجمالي حالات الوفاة فيبلغ 1430، أما حالات الشفاء فيبلغ عددها 125473.

وقالت إنه تم تسجيل 2281 حالة إصابة محلية و17 حالة وافدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عدد الفحوصات المخبرية بلغ 23841.



كما أفادت عن وجود 1091 حالة استشفاء من بينها 426 حالة في العناية المركزة و142 حالة تحتاج إلى تنفس اصطناعي.

وكان لبنان سجل يوم أمس، 1594 إصابة بكورونا و15 حالة وفاة.