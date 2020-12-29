النقل تعلن توقيع عقد إنشاء ميناء الفاو غداً

أعلنت وزارة النقل، الثلاثاء، توقيع عقد إنشاء ميناء الفاو الكبير غداً الأربعاء.
ودعت الوزارة، في سياق منشور على صفحتها الرسمية بموقع (فيس بوك)، القنوات الفضائية، إلى "تغطية الاحتفال الرسمي لتوقيع عقد إنشاء ميناء الفاو الكبير الذي سيقام يوم الاربعاء 30 كانون الأول 2020، على القاعة الكبرى في مقر الوزارة الكائن جوار نصب الشهيد".
وكان وزير النقل ناصر الشبلي أعلن، الثلاثاء الماضي، تصويت مجلس الوزراء على تخويل وزارة النقل بتنفيذ ميناء الفاو الكبير.
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