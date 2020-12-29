مقتل 50 صحفيا خلال عام 2020

وأوضح التقرير أن نسبة الصحفيين القتلى في مناطق النزاع في انخفاض، من 58٪ في عام 2016 إلى 32٪ هذا العام، في بلدان مثل سوريا واليمن أو "المناطق التي تعاني من نزاعات منخفضة ومتوسطة الحدة" كأفغانستان والعراق.
من جهتها، أكدت لجنة حماية الصحفيين على أن عدد الصحفيين السجناء على مستوى العالم ارتفع إلى رقم قياسي خلال عام 2020.
حيث هناك ما لا يقل عن 274 صحفيا وراء القضبان، وذلك حتى الأول من ديسمبر الجاري، ويعتبر هذا الرقم أكبر رقم تسجله اللجنة، منذ أن بدأت في جمع البيانات في أوائل التسعينيات، حيث بلغ عدد الصحفيين المسجونين في العالم العام الماضي 250 صحفيا على الأقل.
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