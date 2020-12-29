النفط يرتفع مع شهية المستثمرين للمخاطرة

وارتفع خام برنت 23 سنتا أو 0.45 بالمئة إلى 51.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:10 بتوقيت جرينتش وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو 0.52 بالمئة إلى 47.86 دولار للبرميل.

ارتفع النفط الخام جنبًا إلى جنب مع مكاسب الأسهم الآسيوية ، مع وصول الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى لها في 30 عامًا، مع تزايد شهية المستثمرين للمخاطرة حيث صوّت مجلس النواب الأمريكي على رفع مدفوعات الإغاثة من الوباء إلى 2000 دولار من 600 دولار.



ومع ذلك ، لا تزال المخاوف بشأن عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا تحد من المكاسب.

أدى نوع جديد من الفيروس في المملكة المتحدة إلى إعادة فرض القيود على الحركة ، مما أدى إلى زيادة الطلب على المدى القريب والتأثير على الأسعار، في حين ارتفعت حالات دخول المستشفيات والإصابات في أجزاء من أوروبا وأفريقيا.

ويلوح في الأفق اجتماع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا ، وهي مجموعة تعرف باسم أوبك + ، في 4 يناير / كانون الثاني.



تعمل أوبك + على تقليص تخفيضات إنتاج النفط القياسية هذا العام لدعم السوق. ومن المقرر أن تزيد المجموعة الإنتاج 500 ألف برميل يوميا في يناير كانون الثاني وتدعم روسيا زيادة أخرى بنفس الكمية في فبراير شباط.