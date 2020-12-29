مواعيد مباريات اليوم في العراق وانجلترا واسبانيا

2020-12-29 | 08:10
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وتقام 5 مواجهات مثيرة في الدوري الإنجليزي، أبرزها بين مانشستر يونايتد وولفرهامبتون، بينما تلعب 4 مباريات في الدوري الإسباني، أهمها بين برشلونة وإيبار.
وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الثلاثاء:
الدوري العراقي الممتاز
14:00 الميناء x امانة بغداد
16:15 الزوراء x زاخو
الدوري الإنجليزي
21:00 برايتون x آرسنال
21:00 بيرنلي x شيفيلد يونايتد
21:00 ساوثهامبتون x وست هام
23:00 مانشستر يونايتد x وولفرهامبتون
الدوري الإسباني
19:00 إشبيلية x فياريال
21:15 برشلونة x إيبار
23:30 قادش x بلد الوليد
23:30 ليفانتي x ريال بيتيس
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