مواعيد مباريات اليوم في العراق وانجلترا واسبانيا

تختتم مباريات الاسبوع الحادي عشر من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، اليوم الثلاثاء بإقامة مباراتين في بغداد والبصرة.

وتقام 5 مواجهات مثيرة في الدوري الإنجليزي، أبرزها بين مانشستر يونايتد وولفرهامبتون، بينما تلعب 4 مباريات في الدوري الإسباني، أهمها بين برشلونة وإيبار.



وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الثلاثاء:

الدوري العراقي الممتاز

14:00 الميناء x امانة بغداد

16:15 الزوراء x زاخو

الدوري الإنجليزي

21:00 برايتون x آرسنال

21:00 بيرنلي x شيفيلد يونايتد

21:00 ساوثهامبتون x وست هام



21:00وست بروميتشليدز23:00مانشستر يونايتدوولفرهامبتون

الدوري الإسباني

19:00 إشبيلية x فياريال

21:15 برشلونة x إيبار

23:30 قادش x بلد الوليد

23:30 ليفانتي x ريال بيتيس