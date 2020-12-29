اخبار العالم / اخبار العراق

مواعيد مباريات اليوم في العراق وانجلترا واسبانيا

0 نشر
0 تبليغ

2020-12-29 | 08:10

مواعيد مباريات اليوم في العراق وانجلترا واسبانيا

612 مشاهدة

مواعيد مباريات اليوم في العراق وانجلترا واسبانيا
تختتم مباريات الاسبوع الحادي عشر من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، اليوم الثلاثاء بإقامة مباراتين في بغداد والبصرة.

وتقام 5 مواجهات مثيرة في ، أبرزها بين مانشستر يونايتد وولفرهامبتون، بينما تلعب 4 مباريات في ، أهمها بين وإيبار.


وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الثلاثاء:

الدوري العراقي الممتاز
14:00 الميناء x امانة بغداد
 16:15 الزوراء x زاخو

الدوري الإنجليزي
 21:00 برايتون x آرسنال 
 21:00 بيرنلي x شيفيلد يونايتد 
 21:00 ساوثهامبتون x وست هام

 21:00 وست بروميتش x ليدز
 23:00 مانشستر يونايتد x وولفرهامبتون

 الدوري الإسباني

 19:00 إشبيلية x فياريال 
 21:15 برشلونة x إيبار 
 23:30 قادش x بلد الوليد 
 23:30 ليفانتي x ريال بيتيس

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

كانت هذه تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في العراق وانجلترا واسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا