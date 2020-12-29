مدن سكنية ومستشفيات وتطوير مطار بغداد ضمن خطة 2021

كشفت محافظة بغداد عن أن خطة العام المقبل 2021 تتضمن انشاء مدن جديدة في أطراف العاصمة لامتصاص الزخم السكاني، وإكمال أربعة مستشفيات قيد الإنجاز حاليا، إلى جانب تطوير مطار بغداد الدولي وخدمات البنى التحتية للاقضية والنواحي.
واضاف ان "هناك مشاريع خدمية يتم العمل عليها منها مشروع مجاري حي المنتظر في مدينة الصدر، وتفعيل موضوع تحويل جنس الأراضي إلى سكنية، فضلا عن تقديم الخدمات في سبع قصور والكريعات".
واشار العيثاوي الى اهتمام الحكومة بالمشاريع المتوسطة التي وصلت اعدادها الى اكثر من 700 مشروع خدمي واستثماري متوقف في العاصمة منذ العام 2014 بسبب قلة التخصيصات المالية، مستدركا بالقول "لكن البعض منها تم انجازه خلال العام الحالي و البعض الاخر قيد الانجاز من المؤمل أن تنتهي في العام المقبل منها مشاريع الماء الصالح للشرب في ناحية الجسر بقضاء المدائن ومشروع ماء المحمودية المركزي، الى جانب تنفيذ مشروعي شبكة المجاري والماء الصالح للشرب في الطارمية الذي وصل الى نسبة انجاز متقدمة، إضافة الى اكساء اربع محلات سكنية وتنفيذ شبكة مجاري في ناحية اليوسفية وصلت نسبة انجازها الى 75 بالمئة".
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