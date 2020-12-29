القبض مسؤول بتنظيم 'داعش' في كركوك

وقالت الوكالة قي بيان تلقته الخليج 365، انه "من خلال متابعة عناصر عصابات داعش الارهابية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على أحد الارهابيين و المكنى (ابوبكر)المطلوب وفق احكام المادة (٤ارهاب) لانتمائه لعصابات داعش الارهابي".



واضاف البيان ان "الارهابي عمل بمايسمى قاطع الجزيرة بمنصب مسؤول ديوان الغنائم ، وعمل كذلك بمايسمى قاطع الحويجة و العباسي بكركوك و قاطع الزاب بصفة أمني ، وقد تمت عملية إلقاء القبض عليه بعد استحصال الموافقات القضائية ومداهمة منزلهُ في حي بنجه علي ضمن محافظة كركوك".

واشار البيان الى ان "الارهابي تم تدوين اقواله بالاعتراف واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

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