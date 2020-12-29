الهند تكشف عن 6 إصابات بسلالة كورونا الجديدة

وقالت وزارة الصحة في بيان إن جميع المرضى الستة تم عزلهم، ويجري الآن تتبع الأشاص المخالطين لهم والذين كانوا على صلة بهم.
وأعلنت أكثر من 10 دول عن تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة للفيروس، منها 3 دول عربية.
وقد تم اكتشاف هذه السلالة في بريطانيا خلال الأسابيع الماضية، وبحسب خبراء الصحة والسلطات الصحية البريطانية، فإن خطورة السلالة الجديدة للفيروس تتمثل في سرعة انتشارها، ولم يؤكدوا حتى الآن ما إذا كانت تسبب مرضا أكثر خطورة من السلالة السابقة.
وأعلنت أكثر من 10 دول عن تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة للفيروس، منها 3 دول عربية.
وقد تم اكتشاف هذه السلالة في بريطانيا خلال الأسابيع الماضية، وبحسب خبراء الصحة والسلطات الصحية البريطانية، فإن خطورة السلالة الجديدة للفيروس تتمثل في سرعة انتشارها، ولم يؤكدوا حتى الآن ما إذا كانت تسبب مرضا أكثر خطورة من السلالة السابقة.
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