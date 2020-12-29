مجلس النواب الأمريكي يتجاوز فيتو ترامب على الميزانية الدفاعية

ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على مشروع القانون بشكل نهائي هذا الأسبوع.
واستخدم الرئيس الأمريكي يوم 23 ديسمبر حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القانون الذي أقره الكونغرس في وقت سابق من الشهر الجاري، والذي يتضمن عقوبات ضد روسيا وتركيا.
وانتقدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي فيتو ترامب، واصفة إياه بأنه "عمل متهور يضر بالقوات المسلحة ويعرض الأمن القومي للخطر".
وكان فيتو ترامب متوقعا، إذ أنه هدد باستخدامه أكثر من مرة في وقت سابق، ولكن الكونغرس تبنى مشروع القانون بأكثر من ثلثي الأصوات في كل من مجلسيه، ما كان يوحي بأنه سيتمكن من تجاوز فيتو الرئيس.
جدير بالذكر أن مشروع القانون يتضمن فرض عقوبات على مشروعي "السيل الشمالي-2" و"السيل التركي" اللذين تنفذهما روسيا بالتعاون مع دول أوروبية وتركيا، إضافة إلى عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة صواريخ "إس-400" الروسية المضادة للأهداف الجوية.
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