مقتل شخص واصابة آخر بهجوم مسلح شرق ديالى

افاد مصدر امني، الاثنين، بمقتل شخص واصابة آخر بهجوم مسلح شرق ديالى. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "هجوما مسلحا وقع اليوم على شقيقين يبيعان السمك ضمن ناحية كنعان شرق ديالى ما اسفر عن مقتل احدهم واصابة اخر".

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