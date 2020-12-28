رصد ارتفاع ملموس للوفيات بكورونا في دولة أوروبية



أفادت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الاثنين، بتسجيلها 445 وفاة جديدة ناجمة عن عدوى فيروس كورونا في البلاد مقابل 298 حالة في بيانات أمس الأحد.



وتشهد إيطاليا استقرارا نسبيا للإصابات الجديدة بالفيروس، حيث سبق أن سجلت البلاد يوم 26 ديسمبر 10407 حالات، وفي 27 ديسمبر 8913. وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 8585 حالة، ليصل العدد العام إلى مستوى 2056277.وتشهد إيطاليا استقرارا نسبيا للإصابات الجديدة بالفيروس، حيث سبق أن سجلت البلاد يوم 26 ديسمبر 10407 حالات، وفي 27 ديسمبر 8913. كما أضافت الوزارة أنها رصدت 445 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 72370 متوفيا.

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