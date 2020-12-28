مباراة نفط ميسان والطلبة تنتهي كما بدأت.. سلبية من دون أهداف

وانحصر اللعب في وسط الملعب اغلب دقائق المباراة، فلم يتمكن اللاعبون من الوصول الى الشباك، لتنتهي كما بدأت سلبية.

واصبح رصيد نفط ميسان 18 نقطة في المركز الرابع، اما الطلبة فبلغ النقطة الـ15 في المركز الثامن.