مباراة نفط ميسان والطلبة تنتهي كما بدأت.. سلبية من دون أهداف

2020-12-28 | 18:12
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لم تتغير لوحة نتيجة مباراة نفط ميسان والطلبة التي احتضنها ملعب الاول لحساب مباريات الاسبوع الـ11 من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.
وانحصر اللعب في وسط الملعب اغلب دقائق المباراة، فلم يتمكن اللاعبون من الوصول الى الشباك، لتنتهي كما بدأت سلبية.
واصبح رصيد نفط ميسان 18 نقطة في المركز الرابع، اما الطلبة فبلغ النقطة الـ15 في المركز الثامن.
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