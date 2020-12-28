آخر الإحصاءات.. 81 مليون إصابة عالمياً بفايروس كورونا

أظهرت آخر الإحصاءات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد أن عدد الإصابات بلغ نحو 81 مليون إصابة على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى قرابة المليون و759 ألفا.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول 2019.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند والبرازيل وروسيا وفرنسا، ثم المملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا، فألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك ثم إيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند والبرازيل وروسيا وفرنسا، ثم المملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا، فألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك ثم إيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.
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