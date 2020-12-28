رياضة 2020-12-28 | 17:47 1,020 مشاهدة أكد حميد الشيباني رئيس لجنة التفتيش التي شكلها اتحاد كأس الخليج العربي لزيارة العراق من أجل تفقد المرافق الخاصة بمدنية البصرة لاستضافة النسخة 25 من كأس الخليج أن الزيارة ستكون خلال الفترة ما بين 24 حتى 27 كانون الثاني المقبل من أجل الوقوف على جاهزية المدينة من ناحية الملاعب والبنى التحتية التي تتعلق بالاستضافة، وستكون وفق الضوابط والمعايير التي تنص عليها لائحة بطولات كأس الخليج.





وتابع ان "الشروط ليست صعبة ولا تخرج عما تضمنته اللائحة من اشتراطات مرتبطة بالبنى التحتية من ملاعب وفنادق وطرق والجوانب الأمنية، وربما يدخل من ضمنها البرتوكول الطبي جراء جائحة وقال الشيباني في بيان إن "العراق له تاريخ كبير في بطولات كأس الخليج وعنصر فاعل فيها، ومنتخبه سبق أن فاز بالبطولة عدة مرات، ونتمنى أن يكون الأشقاء في العراق قد استفادوا من الفترة السابقة في إكمال المتطلبات أو المضي في إكمالها على النحو المطلوب ..لقد وسبق أن قمنا بزيارة قبل سنوات إلى مدينة البصرة، واطلعنا على المدينة الرياضية ".وتابع ان "الشروط ليست صعبة ولا تخرج عما تضمنته اللائحة من اشتراطات مرتبطة بالبنى التحتية من ملاعب وفنادق وطرق والجوانب الأمنية، وربما يدخل من ضمنها البرتوكول الطبي جراء جائحة كورونا إذا ما استمر الوباء لا سمح الله". واوضح الشيباني أن "الفترة المتبقية على موعد انطلاق المنافسة ليست طويلة وتحتاج إلى جهد كبير جدا"، لافتا الى "احتمالية أن يحضر الوفد المباراة المتوقع تنظيمها خلال هذه الفترة بين المنتخبين العراقي والكويتي".

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

كانت هذه تفاصيل خبر الشهر المقبل.. وفد خليجي يزور العراق لتفقد منشآت خليجي 25 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.