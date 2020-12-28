'معالجة' 51 عبوة ناسفة غربي الأنبار

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "نداء ورد إلى خبراء مكافحة المتفجرات يفيد بوجود اجسام غريبة في محافظة الأنبار - مدينة هيت".

وأضاف، أنه "على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه إلى محل الحادث وعند الوصول تم العثور على عبوات ناسفة محلية الصنع عدد (٥١)، حزام ناسف عدد(٢)، لغم ضد الدروع عدد(١)، سحبه مع مسطرة عدد(٥٥)، بوكس ضد الرفع عدد(٥٥)، جميعها من مخلفات التنظيمات الإرهابية، تم معالجتها وفق الاجراءات القياسية".

