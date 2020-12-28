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تأجيل مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بعد اكتشاف 5 حالات كورونا

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2020-12-28 | 17:15

تأجيل مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بعد اكتشاف 5 حالات كورونا

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أجلت مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون والتي كانت من المقرر أن تقام مساء اليوم ضمن الجولة 16 من الممتاز.
وأعلن نادي إيفرتون أنه تم اتخاذ قرارًا بتأجيل المباراة لأجل غير مسمى، بعد اكتشاف 5 حالات إيجابية بـ فيروس من فريق مانشستر سيتي.

وأكد النادي أنه تواصل مع المشجعين الذين حصلوا على تذاكر المباراة التي كان من المفترض أن تقام في ملعب جوديسون بارك، لعدم الذهاب إلى الاستاد.


مانشستر سيتي كان قد أعلن عن 4 إصابات يوم الجمعة الماضية، ولكن صباح اليوم تم ظهور 5 حالات جديدة داخل مانشستر سيتي، ليتم اتخاذ قرار بالتأجيل.

مدينة مانشستر من أكثر المدن في إنجلترا وبريطانيا بشكل عام، يتواجد بها عدد كبير من الحالات المصابة بـ كورونا، وينشط فيه الفيروس بشكل كبير.

ولم يتم تحديد موعد بديل للمباراة ولكن سيتم التأكيد خلال أقرب وقت ممكن.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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