تأجيل مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بعد اكتشاف 5 حالات كورونا

وأعلن نادي إيفرتون أنه تم اتخاذ قرارًا بتأجيل المباراة لأجل غير مسمى، بعد اكتشاف 5 حالات إيجابية بـ فيروس كورونا من فريق مانشستر سيتي.

وأكد النادي أنه تواصل مع المشجعين الذين حصلوا على تذاكر المباراة التي كان من المفترض أن تقام في ملعب جوديسون بارك، لعدم الذهاب إلى الاستاد.



مانشستر سيتي كان قد أعلن عن 4 إصابات يوم الجمعة الماضية، ولكن صباح اليوم تم ظهور 5 حالات جديدة داخل مانشستر سيتي، ليتم اتخاذ قرار بالتأجيل.

مدينة مانشستر من أكثر المدن في إنجلترا وبريطانيا بشكل عام، يتواجد بها عدد كبير من الحالات المصابة بـ كورونا، وينشط فيه الفيروس بشكل كبير.

ولم يتم تحديد موعد بديل للمباراة ولكن سيتم التأكيد خلال أقرب وقت ممكن.

