إعلان مستشفى الكرخ خالياً من مصابي كورونا

وقال الحجامي، إن "مستشفى الكرخ العام يعاود استقبال المرضى من كل الاختصاصات التي كان يعمل بها قبل جائحة كورونا وهو حالياً خالٍ من مرضى كورونا".

وأضاف الحجامي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نأمل في الأيام المقبلة، أن يعود مستشفى الفرات العام الى سابق عهده قبل مرض كورونا".

