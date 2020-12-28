إعلان مستشفى الكرخ خالياً من مصابي كورونا

أعلن مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، الاثنين، إعادة العمل بمستشفى الكرخ العام لاستقبال المرضى والمراجعين بعد إخلائه من مصابي كورونا.
وقال الحجامي، إن "مستشفى الكرخ العام يعاود استقبال المرضى من كل الاختصاصات التي كان يعمل بها قبل جائحة كورونا وهو حالياً خالٍ من مرضى كورونا".
وأضاف الحجامي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نأمل في الأيام المقبلة، أن يعود مستشفى الفرات العام الى سابق عهده قبل مرض كورونا".
وأضاف الحجامي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نأمل في الأيام المقبلة، أن يعود مستشفى الفرات العام الى سابق عهده قبل مرض كورونا".
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