اتحاد السباحة يتعاقد مع مدرب أوكراني لقيادة المنتخبات الوطنية

رياضة 2020-12-28 | 16:52 408 مشاهدة اعلن الاتحاد العراقي للسباحة، تعاقده مع مدرب اوكراني لقيادة المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات المقبلة. وقال رئيس الاتحاد خالد كبيان في بيان إن "وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اوعز بالتعاقد مع مدرب السباحة الاوكراني سيرجي بيليتيوك". واوضح ان " بيليتيوك، سيتولى تدريب سباحي منتخباتنا الوطنية وتطوير مهارات مدربينا حسب اساليب التدريب الحديث".

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