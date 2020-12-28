روسيا تتوقع موعد تعافي أسعار النفط

توقع نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك تعافي سوق النفط العالمية في العام المقبل.
وقال نوفاك، خلال مقابلة تلفزيونية، بحسب "روسيا اليوم"، إنه يتوقع طلبا إضافية على النفط بين خمسة وستة ملايين برميل يوميا العام القادم، وذلك بحسب توقعات متفائلة.
وأضاف، أن ظهور لقاحات ضد فيروس كورونا سيساعد على تعافي الطلب على النفط، مشيرا إلى أن "السوق قد تعود إلى ما قبل الأزمة خلال عام 2021".
وأوضح: "في نهاية 2020 راقبنا انتعاشا في الطلب، لكنه لم يصل إلى مستوى ما قبل الأزمة، نأمل أن نصل في 2021 إلى المستوى الذي كان قبل انتشار الجائحة".
وأضاف، أن ظهور لقاحات ضد فيروس كورونا سيساعد على تعافي الطلب على النفط، مشيرا إلى أن "السوق قد تعود إلى ما قبل الأزمة خلال عام 2021".
وأوضح: "في نهاية 2020 راقبنا انتعاشا في الطلب، لكنه لم يصل إلى مستوى ما قبل الأزمة، نأمل أن نصل في 2021 إلى المستوى الذي كان قبل انتشار الجائحة".
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