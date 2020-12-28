الحشد الشعبي ينفي إقامة دعوى قضائية على 'العسكري'

نفت هيئة الحشد الشعبي، الاثنين، إقامة مديرية الأمن دعوى قضائية على شخص يُكنى "أبو علي العسكري".
وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها "تنفي إقامة مديرية الأمن دعوى قضائية لدى الجهات المعنية على هذا الاسم ( حسين مونس فرج) او شخص يكنى (ابو علي العسكري)".
ودعت الهيئة وسائل الإعلام إلى "ضرورة التعامل مع المصادر الرسمية في تناول مثل هكذا اخبار ومعلومات".
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