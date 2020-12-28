الحشد الشعبي ينفي إقامة دعوى قضائية على 'العسكري'

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها "تنفي إقامة مديرية الأمن دعوى قضائية لدى الجهات المعنية على هذا الاسم ( حسين مونس فرج) او شخص يكنى (ابو علي العسكري)".

ودعت الهيئة وسائل الإعلام إلى "ضرورة التعامل مع المصادر الرسمية في تناول مثل هكذا اخبار ومعلومات".