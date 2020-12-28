أفضل ألعاب أندرويد لعام 2020... أيّها تفضّل؟

اليكم أفضل 4 ألعاب أندرويد:

1- مينداستري

القليل من الألعاب في متجر بلاي تقدم العمق والاستراتيجية التي تقدمها لعبة مينداستري لأنها تمنحك كل الأدوات التي تحتاجها للنجاح وتجعل الأمر متروك لك تماماً لاستخدامها بأكثر الطرق فعالية واستراتيجية.



فيكترونوم هي منصة للعب الألغاز المبنية على التحدي والإيقاع. من المؤكد أنك ستحتاج زيادة صوت سماعات الرأس لأن مطابقة تحركاتك مع إيقاع الموسيقى أمر أساسي.

3- لعبة كول أوف ديوتي موبايل

تعد واحدة من ضمن أفضل و أشهر الألعاب التي يبحث عنها عشاق ألعاب الأكشن المجسمة التي تحاكي الواقع،، لأنها من الألعاب التي تتميز بالإثارة والتحدي والتشويق، مما جعل مطوري اللعبة يسرعون بإطلاق نسخة للهاتف المحمول، حتى يسهل تحميلها على الهواتف الذكية ويستمتع بها أكبر عدد من عشاق ألعاب الأكشن حول العالم.



تعمل هذه اللعبة على نظام التشغيلا أندرويد، وإذا لم تكن سمعت عن لعبة ستار ديو فالي من قبل، فهي في الأساس لعبة تحاكي عمل المزارع، يمكنك من خلالها تطوير شخصيتك ومزارعك كما تريد. تبدأ القصة بوصول شخصيتك إلى بيليكان تاون، للبدء بالعمل في مزرعة جدك البسيطة.