قائد عمليات بغداد يوعز بفتح الطريق المؤدي إلى 'سوق الصليخ'

أوعز قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، اليوم الاثنين، بفتح الطريق المؤدي إلى "سوق الصليخ" في العاصمة، كذلك وجه بتفعيل دور شرطة النجدة وحماية المنشآت للحد من "الظواهر السلبية" التي تحدث داخل الاحياء والأسواق.
وأضاف البيان، أن "قائد العمليات استمع إلى طلبات المواطنين، وشكواهم، وأكد على أهمية اسهام القطعات الأمنية بتذليل المصاعب والتخفيف عن كاهل المواطنين ومد جسور التواصل معهم، وأمر بفتح الطرق المغلقة التي تسهم بتسهيل حركة المواطنين ومعالجة الاختناقات المرورية".
وأوعز المحمداوي، بحسب البيان، بـ"رفع الكتل الكونكريتية من مدخل سوق الصليخ، وفتح الطريق المؤدي إلى السوق، وتنظيم آلية الدخول إليه، ومنع وقوف العجلات المسببة للازدحام داخل السوق، وتفعيل دور شرطة النجدة وحماية المنشآت للحد من الظواهر السلبية التي تحدث داخل الاحياء والاسواق بأوقات متأخرة من الليل".
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