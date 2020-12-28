تعرّفوا إلى الفيديوهات الأكثر مشاهدة على يوتيوب السومرية!

تتميّز السومرية بقناتها الراقية على يوتيوب التي تضم حوال 2.8 مليون مشترك. وتنفرد القناة بمحتوى خاص مثير للاهتمام يحاكي العائلة العراقية ككلّ ويلبي أذواق الجميع. تجدون على يوتيوب السومرية كما على موقعها الالكتروني باقة متنوعة من البرامج والفيديوهات والتقارير الاخبارية الحصرية ولقطات من برامجكم ومسلسلاتكم المفضلة.

مع اقتراب انتهاء العام 2020، تشارككم السومرية قائمة بأكثر الفيديوهات مشاهدة على يوتيوب السومرية: تصدر المرتبة الاولى فيديو من برنامج "خط احمر" وسجل نسبة مشاهدة عالية تمثلت بـ 13,262,136 مشاهدة. احتل مسلسل "ماضي يا ماضي" المركز الثاني بعدد مشاهدات وصل إلى نحو 3,715,723 مشاهدة. أما في المرتبة الثالثة فجاء المسلسل الحلي "بيت الطين" بنسبة 9,782,456 مشاهدة. وفي المرتبة الرابعة جاء برنامج "المنخل" بعدد مشاهدات وصل إلى نحو 6,655,659 مشاهدة. أما المركز الخامس فيأتي برنامج "ناس وناس" وقد حصد حتى الآن 4,370,359 مشاهدة. أما المرتبة السادسة كانت من نصيب برنامج "اكو فد واحد" بمشاهدات وصلت إلى 7,028,790 مشاهدة. يمكنكم متابعة قناة السومرية على يوتيوب لمشاهدة كل البرامج ومقاطع الفيديو الخاصة بالقناة، عبر النقر هنا.

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