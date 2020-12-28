حفيدة عادل إمام تنشر صور نادرة للزعيم وزوجته

وشاركت هالة مقبل، حفيدة الزعيم، صورة تعود لجدها وجدتها في عمر الشباب، حسب موقع "في الفن" المصري، مع آخرين.
وكانت أخر أعمال عادل إمام مسلسل "فلانتينو" والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.
كما نشرت الحفيدة صورة أخرى لعادل إمام وزوجته هالة الشلقامي بمفردهما.
وكانت أخر أعمال عادل إمام مسلسل "فلانتينو" والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.
وكان المسلسل من بطولة الزعيم ودلال عبدالعزيز وآخرين، ومن تأليف أيمن بهدت قمر، وإخراج رامي إمام.
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