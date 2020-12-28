هل مات هذا الطفل العراقي من البرد؟ 'وسائل التواصل' تقع في الفخ

وراح كثيرون يبدون تأثرهم بما حل بالطفل، وصب فريق آخر جام غضبه على فساد الساسة في العراق الذي أفضى إلى شيوع الفقر والجوع في البلاد.

لكن مهلا، هل الفيديو حقيقي؟ هل توفي الطفل أصلا؟ الحقيقة هي لا.

بداية، تناقضت الروايات التي تناقلها رواد موقع التواصل، فالبعض قال إن الحادثة وقعت في البصرة والبعض الآخر قال إنها تمت في بغداد.



ويظهر الفيديو المنتشر على شبكات التواصل والمرفق بموسيقى حزينة عدداً من العسكريين والمدنيين الذين يتحدثون مع طفلين ملقيين عن الأرض.

وكانت لهجة الجنود عراقية في بعض المقاطع غير الواضحة المعالم.

لكن بعد بحث بسيط، تبين أن الفيديو منتشر منذ أكثر من عام، وتحديداً في 5 أيلول 2019، على قناة في موقع "يوتيوب" تعود إلى صحفي يدعى "أبو الفقار الطراز"، ولم يشر الصحفي حينها لا من قريب أو بعيد إلى وفاة الطفل بسبب البرد.



وكان كل ما في الأمر أن الطفلين غالبهما النعاس في منطقة صناعية قرب مدينة البصرة، جنوبي العراق، بعد يوم شاق من العمل في منطقة صناعية يطلق عليها حمدان.