تظاهرات لأساتذة جامعات في ديالى احتجاجاً على 'تقليص رواتبهم' في الموازنة

وقال ياسر التميمي أحد المشاركين في التظاهرة لـ الخليج 365، إن "العشرات من الاساتذة ويمثلون ثلاثة عشر كلية تتبع جامعة ديالى نظموا، اليوم، وقفة احتجاجية في كلية التربية الاساسية وسط قضاء بعقوبة".



وأضاف التميمي، أن "التظاهرات جاءت احتجاجاً على قانون الموازنة الجديد، وتقليص نسبة قانون الخدمة الجامعية ورواتب الاساتذة والتصريحات الاخيرة لوزير المالية".