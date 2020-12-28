من هي نيكول سعفان حبيبة طارق العريان الجديدة؟ وآخر أخبار قضية إنفصاله عن أصالة

تصدرت نيكول سعفان مؤشرات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع جوجل، منذ الكشف عن أول ظهور رسمي لها برفقة المخرج طارق العريان، بعد شائعات طويلة تحدثت عن وجود علاقة عاطفية بينهما كانت السبب في انتهاء زواجه من النجمة السورية أصالة، وبحث الكثيرون عن تفاصيل حياة نيكول سعفان وفارق السن بينها وبين العريان.

إليكم المعلومات الموثقة عن عارضة الأزياء الأرمنية-السورية التي هزت عرش مواطنتها "أصالة".

نيكول سعفان مواطنة تحمل الجنسية السورية من أصول أرمنية ومن مواليد 1998، وتصغر طارق العريان بحوالي 35 عاماً إذ أنه من مواليد أيلول 1963.

حصلت نيكول سعفان علي شهادة الجامعة من كلية التسويق، ولكنها اختارت العمل في مجال عروض الأزياء، وبالفعل نجحت في تقديم أفكار مختلفة جعلتها "موديل" لأكثر من دار أزياء وشركات مستحضرات التجميل.

ظلت نيكول سعفان مقيمة في مدينة دبي حتى تعرفت على طارق العريان عام 2018، وفتح أمامها أبواب عالم الفن في مصر، وشاركت في عدد من الكليبات والإعلانات ومنها أغنية "يا بلدنا يا حلوة" للفنان عمرو دياب والتي أخرجها طارق العريان.

منذ العام 2018 تعيش نيكول ما بين دبي ومصر، وتسبب تواجدها برفقة طارق العريان في الساحل الشمالي الصيف الماضي في ظهور شائعة زواجهما، ولكن طارق نفى القصة برمتها ملمحا لوجود قصة حب في حياته "لم تتوج بعد بالزواج".

رفضت نيكول سعفان طوال العام الجاري تأكيد أو نفي علاقتها بالمخرج طارق العريان، ولكنها خرجت عن صمتها بعد نشر أصالة لصورتها مع رسالة حزينة، وقالت في تعليق إنها ليست السبب في طلاق العريان من أصالة، وأكدت أن علاقتها بطارق بدأت عقب انفصاله عن أصالة رسمياً.

تتفاعل نيكول سعفان مع معجبيها عبر حسابها بموقع انستقرام وكان يتابعها حوالي 79 ألف متابع، قبل أن تنشر أصالة صورتها الأولى مع طارق العريان، لكن بلغ عدد المتابعين حاليا 119 ألف معجب، علما أن نيكول تقوم بشكل دوري بحذف صورها القديمة، ولا تحتفظ إلا ب 17 منشورا لجلسات تصوير، أغلبهم تم تصويره في مصر.

وفي سياقٍ آخر لا بد من الإشارة أنه رغم إعلان المطربة السورية اصالة انفصالها عن المخرج طارق العريان مطلع العام الجاري، إلا أن محاميها الخاص كشف أن الطلاق لم يحدث رسميا إلا منذ أيام قليلة، بسبب بطء الإجراءات الإدارية، ووجود أغلب الأوراق الرسمية للمطربة أصالة بحيازة طارق العريان ومحاميه. وخرج محامي الفنانة أصالة محمد فهمي عن صمته للمرة الأولى وأكد أن الطلاق تم رسميًا في 15 كانون الأول 2020، وليس كما يعتقد الجميع أنه تم منذ حوالي سنة.

يذكر أن اصالة أعلنت طلاقها من المخرج طارق العريان، في السبوع الأول من شهر كانون الثاني الماضي وأصدرت بيانا أكدت فيه على رغبتها في عدم الخوض بالتفاصيل، وطلبت من الجميع الحرص على مشاعرها ومشاعر أطفالها.