واشنطن تدعو بكين لإطلاق سراح 12 شخصاً 'فوراً'

وقالت السفارة الأمريكية في بيان، إن "جريمتهم المزعومة هي الفرار من الاستبداد. الصين الشيوعية لن تتوقف عند أي شيء لمنع شعبها من السعي إلى الحرية في مكان آخر".

ومن المقرر أن يمثل ظهر اليوم 10 أشخاص من بين 12 شخصا من هونغ كونغ أمام القضاء الصيني، كان قد تم احتجازهم في وقت سابق في المياه الصينية أثناء محاولتهم الفرار إلى تايوان.