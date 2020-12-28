أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اضافة تخصيص يقرب من ترليوني دينار ضمن موازنة 2021 الى وزارته لدعم الفئات الفقيرة والضعيفة. ونقلت صحيفة "الصباح" الرسمية عن الركابي قوله ان وزارته شكلت لجنة لدراسة الموازنة التي خصصت لها ضمن موازنة 2021, فضلا عن دراسة آلية زيادة نسبة الشمول من المستفيدين برواتب الرعاية الاجتماعية، وامكانية رفع سقف مبلغ الاعانات وفقا للسيولة المالية المتوفرة.



وأضاف أن اضافة التخصيص الى موازنة وزارته، سيعطيها مرونة كبيرة في شمول اعداد جديدة باعانات الرعاية الاجتماعية وذوي الاعاقة والمعين المتفرغ, فضلا عن النظر بامكانية رفع سقف الاعانة في ضوء التخصيص المالي الذي سيتوفر والسيولة المالية التي يمكن ان توفرها وزارة المالية بعد اقرار الموازنة.

كانت هذه تفاصيل خبر العمل تعلن توسيع الشمول بملف الحماية الاجتماعية وذوي الاعاقة بموازنة 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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