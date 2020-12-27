بعد لقطة البصق.. تالا والعاني يعلقان على الحادثة

واظهرت الكاميرات ان العاني بصق على تالا بعد احتكاك بين اللاعبين في المباراة.

وقال تالا في تدوينة على "فيسبوك" قائلاً: "كرة القدم لا تحتاج الى ذلك. الليلة اثناء المباراة، كنت ضحية البصق، اول مرة في حياتي استقبل هذا النوع من الاستهتار".



واضاف تالا "بعدما لعبت في عدة بطولات لم اكو بهذا الموقف، مع احترامي.. تجاهلت الموقف لانني ظننت انه لم يكن مقصوداً، لكن بعد مشاهدتي للفيديو، علمت انه كان متعمداً".

من جانبه قال العاني عبر تدوينة على "فيسبوك" ايضاً: "السلام عليكم احبتي، اولاً تالا صديقي واعرفه قبل 3 سنوات، في المباراة نتواجه كانها معركة ولا نعرف الاصدقاء، لكن هذا لا يعني انني اسيئ له بهذه الطريقة".

واوضح "أخلاقي لا تسمح بذلك، تالا كان خلفي ولم انظر له، فوجئت بعد المباراة بهذا القذف والتاس تريد ان تتكلم عني في اي وقت او اي خطأ، لهذا اعتذر للكل عن سوء الفهم.. لؤي ليس كما تتوقعون.. شكرا لكم".