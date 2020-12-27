أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأحد، عن تسجيلها 316 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد مقابل 210 حالات في إحصائية أمس السبت.
وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 30501، ليصل إلى مستوى 2288345 حالة.
وسبق أن سجلت المملكة المتحدة يوم 23 ديسمبر 39237 حالة، وفي 24 ديسمبر 39036، وفي 25 ديسمبر 32725، وفي 26 ديسمبر 34693.
كما ذكرت وزارة الصحة البريطانية أنها رصدت 316 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 70752 متوفيا.
وسبق أن سجلت المملكة المتحدة يوم 23 ديسمبر 39237 حالة، وفي 24 ديسمبر 39036، وفي 25 ديسمبر 32725، وفي 26 ديسمبر 34693.
كما ذكرت وزارة الصحة البريطانية أنها رصدت 316 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 70752 متوفيا.
كانت هذه تفاصيل خبر 316 وفاة جديدة بكورونا في بريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.