متفوقاً على ميسي وصلاح.. كريستيانو لاعب القرن بحسب 'جلوب سوكر'

2020-12-27 | 18:18
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توج الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، بجائزة أفضل لاعب في القرن 21، بحفل جوائز جلوب سوكر.
وتوج اللاعب البرتغالي بالجائزة، التي تُمنح لأفضل لاعب في أول عقدين بالقرن الجديد منذ عام 2001 حتى 2020.
وحصل رونالدو على نسبة 38%، وحل ميسي في المركز الثاني 24%، ومحمد صلاح 23%، وأخيرًا رونالدينيو 14%.
كريستيانو رونالدو خلال تلك الفترة توج بالعديد من الألقاب أبرزها دوري أبطال اوروبا 4 مرات مع ريال مدريد ومرة مع مانشستر يونايتد.
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