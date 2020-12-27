دعم غير محدود.. ادارة النوارس تؤكد تمسكها بالمدرب باسم قاسم

رياضة 2020-12-27 | 18:03 665 مشاهدة اكدت ادارة نادي الزوراء تمسكها بخدمات مدرب فريقها الكروي باسم قاسم. وذكر النادي في بيان ان "ادارة نادي الزوراء تؤكد تمسكها بالكادر التدريبي للفريق وذلك بعد اجتماعها مع مدرب الفريق الكابتن باسم قاسم". واوضح ان "الادارة ابدت دعمها اللا محدود والكامل للكابتن باسم قاسم وكادره المساعد"، مبينة ان "الادارة بحثت مع المدرب الاستقطابات القادمة للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية". » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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