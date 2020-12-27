الصحة النيابية تُبدي تخوفاً من السلالة الجديدة لكورونا وتدعو المواطنين للالتزام بالتعليمات الوقائية

أبدت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الأحد، تخوفها من السلالة الجديدة لفيروس كورونا، فيما دعت المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الوقائية.
وذكرت اللجنة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "لجنة الصحة والبيئة النيابية تراقب عن كثب الموقف الوبائي في العراق، وفي الوقت الذي تفتخر فيه لجنتنا بما حققته وزارة الصحة وقيادتها من زيادة في نسبة الشفاء من وباء كورونا وتقليل عدد الوفيات وكذلك زيادة عدد الفحوصات بشكل ملفت للنظر بعد زيادة عدد المختبرات، نسجل الثناء والإشادة بالتحسن الواضح بواقع المؤسسات الصحية وإعادة تأهيل المستشفيات، بالإضافة الى إعادة العمل بالمستشفيات المتلكئة، وكذلك حرص وزارة الصحة على توفير لقاح فيروس كورونا بأسرع وقت ممكن".
وأضافت، أنه "من خلال عملنا في لجنة الصحة والبيئة كفريق واحد مع وزارة الصحة، لا نخفي تخوفنا من السلالة الجديدة للفيروس وتأثيراتها، وكذلك عدم التزام المواطنين بالتعليمات الصحية والتهاون الكبير من خلال التجمعات، لذا نهيب بابناء شعبنا الغيور التعاون مع وزارة الصحة والإلتزام بتعليماتها وتنفيذ كافة توجيهاتها من أجل التسريع في انحسار الوباء وعودة الحياة لطبيعتها".
وأضافت، أنه "من خلال عملنا في لجنة الصحة والبيئة كفريق واحد مع وزارة الصحة، لا نخفي تخوفنا من السلالة الجديدة للفيروس وتأثيراتها، وكذلك عدم التزام المواطنين بالتعليمات الصحية والتهاون الكبير من خلال التجمعات، لذا نهيب بابناء شعبنا الغيور التعاون مع وزارة الصحة والإلتزام بتعليماتها وتنفيذ كافة توجيهاتها من أجل التسريع في انحسار الوباء وعودة الحياة لطبيعتها".
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