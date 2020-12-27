الزوراء يسمي نجمه السابق مدرياً لفريق الكرة النسوي

ودخل الفريق النسوي في معسكر تدريبي في محافظة دهوك، حيث يجري الفريق تدريباته بواقع وحدتين تدريبية في اليوم.

وسيلعب الفريق اولى مبارياته الودية اليوم امام نادي عقرة ويلاعب نادي تناهي يوم غد الاثنين.



ويختتم مبارياته الودية يوم الثلاثاء المقبل امام نادي شيخان، حيث يأتي المعسكر ضمن تحضيرات الفريق للاستحقاقات القادمة.