افاد مصدر امني، الاثنين، بان عبوة ناسفة استهدفت رتلا يتبع للتحالف الدولي في محافظة بابل.

وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "عبوة ناسفة استهدفت رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي على الطريق الدولي في بابل". دون مزيد من التفاصيل.



كانت هذه تفاصيل خبر عبوة ناسفة تستهدف رتلاً للدعم اللوجستي تابع للتحالف الدولي في بابل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.