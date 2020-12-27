الهيأة الوطنية لانتقاء الأدوية توافق على استخدام لقاح 'فايزر' بشكل طارئ في العراق

وافقت الهيأة الوطنية لانتقاء الأدوية، على استخدام لقاح فايزر بشكل طارئ في العراق.





وكان وزير الصحة حسن التميمي اكد في وقت سابق، أن العراق سيحصل على لقاح فايزر قريباً، مشيراً إلى أن عقد استيراد لقاح فايزر يتضمن تجهيز المستلزمات الخاصة به. ونقلت وكالة الانباء العراقية عن المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر قوله، إن" الهيأة الوطنية لانتقاء الأدوية وافقت على استخدام اللقاح المنتج من شركة فايزر بشكل طارئ لمواجهة جائحة كورونا في العراق".وكان وزير الصحة حسن التميمي اكد في وقت سابق، أن العراق سيحصل على لقاح فايزر قريباً، مشيراً إلى أن عقد استيراد لقاح فايزر يتضمن تجهيز المستلزمات الخاصة به.

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