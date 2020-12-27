الدفاع المدني يخمد حريقاً داخل مستشفى ميداني وعجلة اسعاف في البصرة

اعلنت فرق الدفاع المدني، الاحد، اخماد حريق في مستشفى ميداني وعجلة اسعاف في محافظة البصرة.
وقال بيان للدفاع المدني تلقته الخليج 365، انه "تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل مستشفى مدينة الطاقة الميدانية بمساحة ( 120) م2، والمشيدة من الواح السندويج بنل كرفان مع عجلة اسعاف في قضاء الزبير منطقة البرجسية فجر هذا اليوم الأحد الموافق السادس عشر من كانون الأول".
ولفت البيان الى ان "فرق الدفاع المدني طوقت الحادث واخمدت الحريق دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم خسائرها المادية وانقاذ عدد من العجلات القريبة من موقع الحادث".
ولفت البيان الى ان "سبب الحريق كان نتيجة تماس كهربائية داخلي" .
ولفت البيان الى ان "فرق الدفاع المدني طوقت الحادث واخمدت الحريق دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم خسائرها المادية وانقاذ عدد من العجلات القريبة من موقع الحادث".
ولفت البيان الى ان "سبب الحريق كان نتيجة تماس كهربائية داخلي" .
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