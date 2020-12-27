طالب خريجو الصيدلة من جامعات الخارج، الاحد، بتسهيل معادلة شهاداتهم، وذلك خلال وقفة نظموها امام بوابة جامعة بغداد.
وقال بيان للخريجين، تسلم مراسل الخليج 365، نسخة منه، ان "خريجي الصيدلة من الجامعات الأجنبية ومن جامعات رصينة ومعترف بها، قاموا بالشروع في امتحان شهر (كانون الأول دورة ٣٨)، وارتفعت نسبة الرسوب الى ما يقارب 70% لعدة اسباب منها تغيير نمط الاسئلة وصعوبتها، وتقليل وقت الامتحان على غير العادة".
ولفت البيان انهم "قاموا بوقفة لمدة ثلاثة أايام طالبوا فيها رئيس جامعة بغداد منير السعدي على منح كيرف عشر درجات أو ما يراه مناسبًا انقاذاً لهم واسوهً بطلاب داخل العراق والدورات السابقة لمعادلة شهادة الصيدلة، ولرفد العراق بكفاءات صيدلية، كونه في أمس الحاجة لهم".
كانت هذه تفاصيل خبر خريجو صيدلة الخارج يطالبون بتسهيل معادلة شهاداتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.