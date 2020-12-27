القبض على ناقل وموزع للمخدرات في النجف

أعلنت وكالة الاستخبارات، الأحد، عن إلقاء القبض على ناقل وموزع للمخدرات وبحوزتة (٣ كيلو غرام) من مادة الكرستال في محافظة النجف.

وذكرت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "استناداً لمعلومات استخباراتية ، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات النجف في وزارة الداخلية من القاء القبض على احد المتاجرين بالمخدرات والذي يقوم بنقل وتوزيع المواد المخدرة بين محافظتي بغداد و النجف".



وأضافت أنه "تمت عملية القاء القبض بعد نصب كمين محكم لهُ اثناء دخوله المحافظة ومتابعتهُ بعد ان لاذ بالفرار والقبض عليه في منطقة حي المهندسين بمحافظة النجف وبالجرم المشهود وبحوزته ثلاثة كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة داخل عجلته"، مؤكدة أنه "تم تدوين اقواله بالاعتراف وإحالته للقضاء لينال الجزاء العادل".

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