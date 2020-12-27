القبض على متهمين بالخطف والسرقة والتزوير في بغداد

أعلنت مديرية مكافحة الإجرام في بغداد، الأحد، عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين بقضايا جنائية مختلفة، خلال الـ24 ساعة الماضية. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارزها ألقت القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية تنوعت بين جرائم الخطف والسرقة وترويج العملة المزيفة والتزوير ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة".



وأضافت المديرية، أن "مفارزها القت القبض على عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية، ودراجات التك تك في مناطق متفرقة من العاصمة، فضلا عن ضبط عجلة والقبض على حائزها لوجود إشارة ضبط في قاعدة البيانات ضمن مكتب مكافحة سرقة سيارات الكرخ".

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