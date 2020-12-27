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الأسدي يصل إلى الموصل

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وصل رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، اليوم الأحد، إلى مدينة الموصل.

وقال مصدر أمني في حديث لـ الخليج 365، إن "رئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي وصل الى الموصل. وعقد اجتماعاً في مقر قيادة عمليات نينوى".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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